Совсем уже! Снявшая трусы Толкалина потрясла голой задницей перед толпой мужиков

Актриса в личном блоге раздевается с завидной регулярностью. 44-летняя звезда сериалов, очевидно, любит свое тело и находится с ним в гармонии, раз не стесняется демонстрировать многотысячной аудитории.
На днях в "Сторис" запрещенной социальной сети Толкалина опубликовала кадр, сделанный в лавандовом поле. На фотографии актриса сняла трусы и бюстгальтер, повернулась вполоборота к камере и прикрыла грудь рукой.
Впрочем, не все оценили снимок Любови Толкалиной. Некоторые посчитали, что она совсем уже выжила из ума, раз считает допустимым трясти голой задницей перед толпой мужиков, которые, очевидно, просматривают ее личный блог.
Стоит отметить, несмотря на то что актриса прекрасно знает, что народ осуждает ее за откровенные снимки без белья, она продолжает их публиковать. В одном из интервью Любовь Толкалина признавалась, что не видит в обнажении ничего постыдного. Знаменитость отметила, что в детстве занималась синхронным плаванием и научилась спокойно относиться к голому телу.
Кстати, свободные взгляды на обнажение Любовь Толкалина передала и дочери Марии, которая появилась в отношениях с Егором Кончаловским. Девушка также время от времени делится "голыми" снимками, а порой они вместе с мамой устраивают подобные фотосессии.