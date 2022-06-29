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Шоу-бизнес
"Решил устроиться таксистом": победитель "Голоса" Бербеков о бедственном положении без концертов

"Решил устроиться таксистом": победитель "Голоса" Бербеков о бедственном положении без концертов

В Ейске при поддержке Администрации Ейского района и Министерства культуры Краснодарского края завершился российский кинофестиваль "Провинциальная Россия". Он собрал целую россыпь знаменитостей. Но главным бриллиантом, пожалуй, стал победитель 8-го сезона шоу "Голос" Аскер Бербеков. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с певцом о жизни после популярного телепроекта.
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"Я наконец-то обзавелся собственной домашней студией, – радуется музыкант. – Потому что я жуткий перфекционист и очень не люблю, когда звукорежиссер делает что-то не по-моему с музыкой, не учитывает мои пожелания. Поэтому я решил делать все сам. Тем более, это не так дорого – студия мне обошлась тысяч в 160".

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При этом у певца по сей день нет собственного жилья в Москве – живет на съемной квартире. "Я потихоньку собираю на квартиру, но пока она остается мечтой, – говорит Аскер. – Это миф, что все артисты очень богаты. Я, например, в месяц могу прожить, закрывая все свои потребности, включая кредиты, тысяч на 100. Слава богу, их сейчас удается заработать".

Правда, во время пандемии все было иначе. "Я вообще не понимал, как зарабатывать, – жалуется исполнитель. – Положение было бедственное, потому что не было концертов, не было корпоративов. Я даже думал о подработке – решил устроиться таксистом. А потом вдруг появилось какое-то мероприятие, и эту мысль пришлось оставить".

Впрочем, есть у певца одно подспорье. "На часть полученных после победы на "Голосе" денег я купил землю в Баксане, что в родной Кабардино-Балкарии, – признался Аскер. – И там сегодня на площади в полгектара растет чудесный яблоневый сад, где пять разных сортов. Когда нет работы, я приезжаю, сажусь с папой в "Газель" и мы едем на оптовый рынок продавать яблоки – у нас в том году, например, было 15 тонн урожая. Для людей, конечно, это удивительно, что я тоже, как и все, стою на рынке, не брезгую. А почему я должен брезговать? Я отцу помогаю!"

Еще одним призом на "Голосе" была возможность записать песню. Но Аскер, к сожалению, ее упустил. "Я хотел выпустить авторскую композицию, но была проблема с аранжировкой, – пояснил музыкант. – Меня торопили, а я понимал, что пока не готов выпускать. А после начала спецоперации компания Universal прекратила работу в России, и моя песня осталась незаписанной. Ну, кто же знал, что так все выйдет!.."

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 29 июня 2022, 11:52 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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