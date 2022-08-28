Бросил жену и забрал маленького сына: застуканный с молоденькой Маликов начал новую жизнь

Дмитрий Маликов начал новую жизнь в новом доме.

На днях Дмитрий Маликов выпустил новый клип на песню "Мы еще встретимся", в котором обжимается с молоденькой девушкой. Застуканный поклонниками за столь интимным занятием с другой женщиной артист тут же получил порцию осуждения, особенно на фоне слухов о том, что в его семье не все гладко.

Последнее время все чаще появляется информация о том, что развод музыканта с супругой Еленой Изаксон не за горами. Пара вместе больше 20 лет, у них двое детей – дочь Стефания и сын Марк, которого родила суррогатная мама.

Не так давно Дмитрий Маликов заявил, что переехал в новый дом по желанию жены. Он отметил, что в старом они жили с самого начала отношений – захотелось перемен, начать новую жизнь. Впрочем, эта информация только усилила сплетни о разладе в семье, особенно после того, как в личном блоге артист показал снимок с сыном, которого забрал у жены.



В беседе с журналистами шоу "Ты не поверишь!" Дмитрий Маликов опроверг слухи, которые ходят вокруг его отношений с Еленой Изаксон. По словам композитора, информация о том, что он бросил жену и забрал маленького сына, не соответствует действительности. Артист заявил, что просто решил покататься на лодке вместе с ребенком и сделал фотографию без жены.

"Это полная ересь! Мы с Марком на лодочке катались, фотографировались вдвоем", – признался Дмитрий Маликов.