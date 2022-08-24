"Не готова": Выскочившая замуж 21-летняя дочь Толкалиной оказалась в интересном положении

Актриса воспитывает дочь, которую родила от Егора Кончаловского. Хотя девушке только 21 год, она уже не зависит от звездных родителей, сама себя обеспечивает и даже успела обзавестись семьей: в 2020-м году Мария выскочила замуж. Несмотря на наличие супруга, девушка все так же много времени проводит со своей мамой Любовь Толкалиной.
Например, на днях они вместе посетили фестиваль короткометражных фильмов "Короче" в Калининграде. На мероприятии присутствовали многие звезды отечественного кинематографа, которые прямо со сцены смогли удивить зрителей своими талантами – знаменитые гости запели! К примеру, актриса Алена Бабенко исполнила композицию "Последняя поэма", а Катерина Шпица – песню из картины "Чародей".
Вот только наследница Любови Толкалиной оказалась в интересном положении, ведь ей тоже предстояло выйти на сцену, однако вокальными способностями она не обладает.
"Я оказалась не готова к тому, что сегодня такой день: петь должны все", – сообщила собравшимся Мария Кончаловская.
К счастью, она смогла выкрутиться и поразить народ другим своим талантом. Как известно, девушка прекрасно рисует, а потому решила в качестве подарка фестивалю преподнести собственную картину. Наследница Любови Толкалиной заверила, что этот шедевр обязательно принесет "Короче" удачу!