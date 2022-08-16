Настоящее счастье! Толкалина родила девочку

Накануне поклонников Любови Толкалиной поразила радостная новость – в семье актрисы пополнение. В социальных сетях женщина опубликовала фотографию и родильного дома. На снимке видно бирочку новорожденного. Настоящее счастье!
Ошеломленные фанаты принялись поздравлять артистку, поначалу подумав, что это она вновь стала мамой. Однако, как оказалось, наследник появился на свет у двоюродной сестры звезды. Елена Толкалина родила девочку, а потому ее известная родственница поспешила поделиться эмоциями в микроблоге. "Я сто лет не была в роддоме", – заявила женщина.
Напомним, что сама Любовь Толкалина имеет лишь одного ребенка – дочь Машу, которая появилась на свет в браке с Егором Кончаловским. Несмотря на то, что пара рассталась, когда девочка была совсем ребенком, она сохранила теплые отношения с обоими родителями. Кстати, наследница звезд пошла по их стопам и выбрала творческую профессию. Так, Мария поступила в художественный институт, а параллельно работала моделью.
В июне этого года Мария презентовала свои художественные работы по случаю своего 21-летия. Поддержать девушку пришли как друзья, так и ее родственники. Так, посетила мероприятие даже Наталья Аринбасарова – бабушка Маши.