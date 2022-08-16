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Шоу-бизнес
Настоящее счастье! Толкалина родила девочку

Настоящее счастье! Толкалина родила девочку

Любовь Толкалина опубликовала фото из роддома.
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Накануне поклонников Любови Толкалиной поразила радостная новость – в семье актрисы пополнение. В социальных сетях женщина опубликовала фотографию и родильного дома. На снимке видно бирочку новорожденного. Настоящее счастье!

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Ошеломленные фанаты принялись поздравлять артистку, поначалу подумав, что это она вновь стала мамой. Однако, как оказалось, наследник появился на свет у двоюродной сестры звезды. Елена Толкалина родила девочку, а потому ее известная родственница поспешила поделиться эмоциями в микроблоге. "Я сто лет не была в роддоме", – заявила женщина.

Напомним, что сама Любовь Толкалина имеет лишь одного ребенка – дочь Машу, которая появилась на свет в браке с Егором Кончаловским. Несмотря на то, что пара рассталась, когда девочка была совсем ребенком, она сохранила теплые отношения с обоими родителями. Кстати, наследница звезд пошла по их стопам и выбрала творческую профессию. Так, Мария поступила в художественный институт, а параллельно работала моделью.

В июне этого года Мария презентовала свои художественные работы по случаю своего 21-летия. Поддержать девушку пришли как друзья, так и ее родственники. Так, посетила мероприятие даже Наталья Аринбасарова – бабушка Маши.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Любовь Толкалина. Фото: Наталья Логинова/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 06:42 Источник: "7Дней.ру" • Требует проверки
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