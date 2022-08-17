Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина
партнеры
Среда
17 августа
Лента новостей
08:46
Дочь стоящей одной ногой в могиле Заворотнюк избавляется от вещей: Что-то отдаю, что-то продаю
08:43
Богомолов бросил оголившуюся Собчак на чужбине с ребенком
06:14
Муж-тиран, роман с Маликовым и брак на 9 дней: как Ветлицкая искала счастье в личной жизни
04:28
Каждая пятая квартира покупается в Москве
02:31
Окоченевшую Андрееву нашли в безлюдном месте: Дико холодно
00:05
Авдотья Малиновка: Что нельзя делать 17 августа
22:04
"Попытки обесценить и высмеять": После слухов об изменах жена Тарасова хочет оставить детей
21:24
В Люберцах грузовик застрял в тоннеле под железной дорогой
20:27
В Ростовской области для тушения мощных пожаров привлекли вертолеты и самолеты
19:06
"Меня всего передернуло": Скляр побелел от содержания подслушанной приватной беседы известного режиссера
19:03
"Похож на вас": Сообщившая о пополнении в семье Пересильд показала своего малыша
18:30
Пьяная жительница Химок натравила на детей собаку
18:18
"Раскрывушку проветривает": Раздвинувшая ноги полуголая Волочкова вызвала оторопь
17:38
"Высшая мера": Тюльпанов предложил приравнять лжеминирование к терроризму
17:18
Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 21 августа
16:32
"Она никто": Плюнувшую в Тарзана мать Королевой ткнули лицом в грязь
16:18
"Ругается и обзывается": склочницу Бородину спустили с небес на землю
15:40
"Ради чего дети родятся": 84-летний Кончаловский публично обратился к рассказавшей о беременности Высоцкой
15:37
"Там такая пенсия": Плюнувшую в Россию Ротару вывели на чистую воду
15:06
"Больная какая-то": Сморщенная бесстыдница Рудковская потрясла своими шариками на фоне храма
14:41
Не Азиза! В споре о преемнице укатившей за границу Пугачевой поставлена жирная точка
14:37
Жуткое зрелище! Голое тело истекающей кровью дочери Урганта нашли в пакетае
14:14
Пора выразить свое отношение: Пугачеву вызвали "на ковер" в министерство для профилактической беседы
13:55
После выкидыша и слез: Любимая женщина родила Пригожину наследника
13:38
Отправили на операционный стол: рассказавшей о болезни Кудрявцевой нужна помощь хирурга
13:37
Верх наглости: дочь Рождественского возмущена бесстыдством попутавшего берега Малахова
13:05
"Любит Королеву": Сбежавший от хабалки жены Николаев показал свою вторую половинку
12:57
В Москве такси сбило стоящих на тротуаре женщину с ребенком
12:47
"Был в плохом состоянии": кому позвонил Градский перед смертью
12:30
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
12:16
Не может вернуться: Бежавшей на Украину Королевой перекрыли кислород
12:04
Telegram оштрафовали на 4 миллиона за бот с информацией о российских военных
11:59
Младший брат отобрал хлеб у замученного Гном Гномыча: И этот туда же
11:59
Годами изменял жене с молодой и жил на две семьи: что стало с известным актером Котеневым
11:48
Московского пенсионера задержали за насилие над тремя внучками
11:27
Пустилась в бега: Отвернувшуюся от матери Орбакайте растерзала безумная толпа
11:03
Любовница выперла Нагиева из кресла ведущего на шоу "Голос 60+"
10:57
"Надо обсудить это с психоаналитиком": количество зверей и алкоголя в квартире звезды "Стендапа" вызвало шок
10:44
"Пошла на риск": Объявлено о беременности родившей на пятом десятке Кабо
10:00
Объявлено о пропаже сына Газманова после новости о разрушенной психике
09:55
"Так ухайдокали": Сломавшая чужую семью Барановская поколотила соперницу при всем честном народе
09:22
55% "однушек" сдаются менее чем за 5 дней
09:21
Кто в России имеет право на списание долгов по ЖКУ
09:04
"Не было и намека на любовь": Почему "рогатая" Голубкина прощала Миронову похождения с вертихвостками
08:43
"Психбольница отдыхает!": Галкин с детьми показательно растоптал книгу классической русской литературы
06:42
Родила девочку: В семье Толкалиной прибавление
04:31
В Воронеже рысь угодила в ловушку (видео)
02:13
Спрос на срочный выкуп жилья вырос на треть
00:04
Антон Вихровей: Традиции и приметы 16 августа
22:07
"Где он?": Потерявшая сына Высоцкая бьется в истерике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Пропавшую едва дышащую Бузову нашли в мерзких судорогах: Неприятно
Годами изменял жене с молодой и жил на две семьи: что стало с известным актером Котеневым
"Любит Королеву": Сбежавший от хабалки жены Николаев показал свою вторую половинку
"Тошнотный стриптизер": Влюбленная по уши Королева ушла от опозоренного матерью Тарзана к иностранцу
"Повстречались и хватит": упавшей в объятия Виторгана Нинидзе указали на дверь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Дочь стоящей одной ногой в могиле Заворотнюк избавляется от вещей: Что-то отдаю, что-то продаю

Дочь стоящей одной ногой в могиле Заворотнюк избавляется от вещей: Что-то отдаю, что-то продаю

Анастасия Заворотнюк уже долгое время борется за свою жизнь после страшного диагноза – онкология.
прочитано 89 раз

Любимица миллионов страдает от опухоли в мозге уже не первый год, однако сейчас ходят слухи, что ее состояние сильно ухудшилось. Такие разговоры пошли, когда муж артистки внезапно пропал из поля зрения, хотя на протяжении всей болезни любимой усердно работал в шоу Татьяны Навки. Вот только теперь фигурист на лед не выходит: говорят, что он проводит последние дни с Анастасией Заворотнюк, которая, можно сказать, стоит одной ногой в могиле.

ПО ТЕМЕ

Господи, помилуй! Дочь почернела от горя после информации о последних днях Заворотнюк

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Очевидно, что для близких звезды "Моей прекрасной няни" это больная тема. Не так давно дочь актрисы Анна признавалась, что недуг самого родного человека сделала ей дырку в сердце, с которой она учится жить. Иногда кажется, что девушка отлично справляется: перед поклонниками она всегда выглядит жизнерадостной и с удовольствием с ними общается.

Накануне она предложила фанатам задать ей вопросы. Кому-то стало интересно, как модель поступает с одеждой, которая ей не нужна. Ответ был прост. Как оказалось, наследница Анастасии Заворотнюк от них просто-напросто избавляется.

"Что-то отдаю, что-то продаю. Ну а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница", – поведала Анна.

Какая участь ждет вещи звезды "Моей прекрасной няни", остается только догадываться. Когда-то она блистала в роскошных нарядах на мероприятиях и интервью, а сейчас, когда выходы в свет закончились из-за проблем со здоровьем, одежда Анастасии Заворотнюк, очевидно, пылится в шкафу.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2022, 08:46 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород

Шоумену будет непросто
Шоу-бизнес

Не может вернуться: Бежавшей на Украину Королевой перекрыли кислород

Потеряла все
Шоу-бизнес

"Пошла на риск": Объявлено о беременности родившей на пятом десятке Кабо

Настоящее чудо
Шоу-бизнес

Любовница выперла Нагиева из кресла ведущего на шоу "Голос 60+"

Зрителей ждет сюрприз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Ростовской области для тушения мощных пожаров привлекли вертолеты и самолеты
Пьяная жительница Химок натравила на детей собаку
В Нижнем Новгороде загорелась квартира в многоэтажке
В Тюмени возле набережной нашли труп мужчины
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+