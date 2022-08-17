Дочь стоящей одной ногой в могиле Заворотнюк избавляется от вещей: Что-то отдаю, что-то продаю

Анастасия Заворотнюк уже долгое время борется за свою жизнь после страшного диагноза – онкология.

Любимица миллионов страдает от опухоли в мозге уже не первый год, однако сейчас ходят слухи, что ее состояние сильно ухудшилось. Такие разговоры пошли, когда муж артистки внезапно пропал из поля зрения, хотя на протяжении всей болезни любимой усердно работал в шоу Татьяны Навки. Вот только теперь фигурист на лед не выходит: говорят, что он проводит последние дни с Анастасией Заворотнюк, которая, можно сказать, стоит одной ногой в могиле.

Очевидно, что для близких звезды "Моей прекрасной няни" это больная тема. Не так давно дочь актрисы Анна признавалась, что недуг самого родного человека сделала ей дырку в сердце, с которой она учится жить. Иногда кажется, что девушка отлично справляется: перед поклонниками она всегда выглядит жизнерадостной и с удовольствием с ними общается.

Накануне она предложила фанатам задать ей вопросы. Кому-то стало интересно, как модель поступает с одеждой, которая ей не нужна. Ответ был прост. Как оказалось, наследница Анастасии Заворотнюк от них просто-напросто избавляется.

"Что-то отдаю, что-то продаю. Ну а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница", – поведала Анна.

Какая участь ждет вещи звезды "Моей прекрасной няни", остается только догадываться. Когда-то она блистала в роскошных нарядах на мероприятиях и интервью, а сейчас, когда выходы в свет закончились из-за проблем со здоровьем, одежда Анастасии Заворотнюк, очевидно, пылится в шкафу.