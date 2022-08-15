Господи, помилуй! Дочь почернела от горя после информации о последних днях Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк вот уже не первый год борется с тяжелым заболеванием. О ее состоянии практически ничего неизвестно, поскольку родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" тщательно скрывают ее от посторонних глаз.
Недавно в прессе начали бить тревогу – потеряли супруга артистки, который, как известно, неустанно трудится, чтобы помочь жене бороться со смертельной болезнью. Так, если раньше он принимал активное участие в ледовом шоу Татьяны Навки, то в последнее время пропал из поля зрения. Поговаривают, что Петр Чернышев все свое время проводит с супругой, которая, по слухам, доживает последние дни жизни и находится уже одной ногой в могиле. Такого мнения придерживается светский журналист Антон Суворкин. По его словам, звезда выглядит плохо и не может нормально изъясняться, а потому немногие уже надеются на лучший исход.
Атмосфера безысходности как будто бы передалась и дочери актрисы. Так, Анна Заворотнюк накануне выложила в микроблог фотографию в темных тонах. Женщина опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в черном кожаном пальто. Складывается ощущение, будто это она так от горя почернела, а потому решила обработать кадр в тонах, соответствующих ее настроению.
Примечательно, что волнующиеся поклонники даже поинтересовались у Анны о здоровье ее матери. "Анюта, ответьте пожалуйста, как ваша мама?", – написал один из комментаторов. Господи, помилуй актрису и не дай болезни затащить ее в могилу!