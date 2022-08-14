"Для всех нас это боль": Заворотнюк тихо ушла в лучший мир

Девушка, по сути, является единственным человеком, который хотя бы изредка рассказывает поклонникам подробности о состоянии "няни Вики". Остальная семья актрисы полностью игнорирует вопросы фанатов и не желает делиться никакой информацией относительно онкологии Анастасии Заворотнюк.
По словам дочери звезды "Моей прекрасной няни" Анны, о болезни сложно говорить даже с самыми близкими. "Тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль", – ответила девушка на вопрос о здоровье матери в комментариях под своим постом.
Возможно, именно поэтому Анастасия Заворотнюк тихо ушла с экранов в лучший мир семьи, где ее поддерживают и любят, а также не перестают надеяться на выздоровление. "Мы в нее верим... она самая сильная", – говорит наследница актрисы.
"Но я стараюсь жить дальше и более менее научиться справляться со своей дырой в сердце", – пишет Анна.
Поклонники поблагодарили дочь Анастасии Заворотнюк за откровенность и пообещали молиться за здоровье больной. "Я верю что она обязательно поправиться! Думаю об этом часто! Она потрясающая!", "Держитесь! А мы будем молиться за нее и ее здоровье!" – пишут в Сети.
Напомним, ранее появились слухи, что муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев пропал. Мужчина перестал появляться на публике и даже не принял участие в шоу Татьяны Навки.