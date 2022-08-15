"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк

В последнее время народ потерял Петра Чернышева, который, как известно, помогает своей супруге бороться со страшным недугом – онкологией. С начала болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" фигурист не переставал работать в шоу Татьяны Навки, однако сейчас артисты выступают без мужа Анастасии Заворотнюк, а он примерно на месяц пропал из поля зрения!
Как рассказал звездный сплетник Антон Суворкин, сама звезда фигурного катания объявила, что возлюбленный актрисы на самом деле занят в других проектах, потому и не выходит на лед. Журналист в эту версию событий не верит и считает, что, скорее всего, он проводит время вместе со своей больной супругой, которая находится на грани смерти и, возможно, доживает последние месяцы.
"Насте недолго осталось", – сказал он.
Конечно, никто из окружения актрисы и ее супруга не скажет напрямую, что сейчас Петр Чернышев, можно сказать, провожает в могилу свою любимую жену, отдавая все внимание любимой женщине в страхе, что трагический день вот-вот настанет. Антон Суворкин добавил, что многие надеятся на выздоровление звезды, но это кажется все нереальнее.
"Больших надежд никто, на самом деле, не испытывает. Выглядит она очень плохо, потому что гормоны, все вот эти таблетки, которые на лице, очень набрала вес, не может адекватно общаться, потому что опухоль в мозге", – сказал журналист, говоря о состоянии Анастасии Заворотнюк.