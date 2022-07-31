Готовая отдаться за 5 рублей Долина бросилась ублажать органы возбужденных клиентов: Целый месяц уговаривали

66-летняя Лариса Долина не стыдится, а гордится своим способом заработка.

В эфире шоу "Сегодня вечером" известные артисты вспомнили, как пробивали себе дорогу в шоу-бизнес. Многим приходилось развлекать публику в ресторанах, чтобы иметь доход от творческой деятельности. Лариса Долина призналась, что с 13 лет обслуживала возбужденных клиентов общепита.

Все началось в ресторане "Украина" в Одессе. Вечерние сеансы длились по два часа. "Музыканты, которые меня позвали туда, целый месяц ходили к моим родителям, уговаривали, чтобы они меня отпускали", — поведала яркая блондинка.

В детстве Лариса Долина с удовольствием бросилась ублажать ушки посетителей заведения своим вокалом. Пела начинающая звездочка хорошо, и ничего зазорного в такой работе не видела. Родители приглядывали за ней и не давали попасть в беду.

Исполнять композиции перед публикой девушке нравилось, и она была готова отдаться любимому делу за символическое вознаграждение. За каждое выступление артистке платили пять рублей. В те времена для подростка это было неплохим поощрением.

Впоследствии ставки певицы выросли, она нашла новое пристанище в Сочи, а затем отправилась покорять новые горизонты. Так, шаг за шагом Лариса Долина полжизни проработала в ресторанах. "Это колоссальный опыт!" — заявила артистка на программе Первого канала.