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Шоу-бизнес
"Научилась преодолевать стыд": снявшая трусы Толкалина присела в поле

"Научилась преодолевать стыд": снявшая трусы Толкалина присела в поле

Любовь Толкалина обожает показывать свое обнаженное тело. Наконец стало ясно, почему.
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44-летняя российская актриса Любовь Толкалина постоянно получает массу негатива в свой адрес за любовь к раздеванию. То она выложит снимок, на котором словно Офелия лежит в реке и показывает свое бледное обнаженное тело, то на пляже выставит грудь в купальнике, то голой сфотографируется в поле.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Зачем же она так раздражает фанатов? Оказывается, все дело в спорте. С детства Любовь Толкалина занималась плаванием, и перестала видеть что-то необычное в голых телах. Об этом рассказала психолог Анна Девятка.

"Это связано с тем, что в детстве она занималась синхронным плаванием и научилась преодолевать стыд, когда на тебя смотрят в купальнике", – отметил эксперт.

Напомним, недавно Любовь Толкалина снялась голой в поле у себя на родине. Снимок был сделан в селе Савватьма Рязанской области. Обернувшись в белую простыню, Толкалина присела на траву. Фото вызвало бурную реакцию пользователей Сети. Многие отметили, что в 44 года женщине негоже выставлять свое увядающее по законам природы тело напоказ. Впрочем, если внешний вид позволяет сделать это, почему бы и нет? Стоит отметить, что Толкалина и впрямь выглядит очень молодо.

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Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 1 августа 2022, 14:52 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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