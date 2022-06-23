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Шоу-бизнес
"Уже нет в живых": Родившая четверых сестрица Толкалиной скончалась при странных обстоятельствах

"Уже нет в живых": Родившая четверых сестрица Толкалиной скончалась при странных обстоятельствах

Дочь Любови Толкалиной Мария является большой любительницей кошек.
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В своем телеграм-канале Мария Михалкова-Кончаловская рассказала, что кошки-сфинксы сопровождают ее по жизни чуть ли не с самого детства. Первой питомицей девушки была кошка по кличке Сатиша.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

"Сатиша – моя первая кошка, которой уже нет в живых, родила 4 девочек прямо в Новогоднюю ночь!" – рассказала дочь Любови Толкалиной.

Эта кошка скончалась около двух лет назад. Сама Толкалина тогда не могла сдержать эмоций в своих соцсетях. Актриса называла кошку своей боевой подругой и даже сестрой и очень горевала о ней. Подписчики, не узнавшие причины смерти животного, решили, что кошка скончалась при странных обстоятельствах. Возможно, актриса просто не хотела обсуждать это на публике.

Уже после у дочери Толкалиной появилась другая любимица той же породы – Пуля. Недавно в день рождения Марии Пуля родила котят-мальчиков. Это обстоятельство напомнило девушке ту самую сестрицу ее матери – Сатишу, которая когда-то родила всех девочек. Дочери Кончаловской это показалось сродни настоящему чуду.

Что стало причиной смерти Сатиши – неизвестно. Однако довольно часто проблемы со здоровьем у кошек вызывает неправильное питание. Например, мало кто из хозяев знает, что многим кошкам вредно молоко – пишет "Общественная служба новостей".

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Любовь Толкалина. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 16:27 Источник: Телеграм, WelcomeToMaria • Требует проверки
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