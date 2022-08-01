"За минуту до": вывалившая грудь Кудрявцева оголила интимное место

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в свои 51 год выглядит великолепно, что постоянно доказывает окружающим. На днях звезда показала в своем аккаунте свежий снимок, на котором предстала в белоснежном костюме с открытым интимным местом.
Одежда пикантно подчеркнула открытый пупок и стройный живот Леры Кудрявцевой. Грудь звезды выпирала из-под облегающего топа. В тексте публикации Кудрявцева пивела цитату из фильма "Служебный роман".
"Голову вперед, грудь вперед! – Вы мне льстите, Вера! – Вам все льстят! Сзади подберитесь, живот в себя. Я как Людмила Прокофьевна", – написала Лера.
Фанаты с восторгом отнеслись к увиденному. Впрочем, сама Кудрявцева стеснительно отметила, что это "все обман".
"Фото сделано за минуту до танца ча-ча-ча"; "И этой молодой девушке 50 лет? Лера, вы на 20 выглядите"; "Очень надеюсь, что это фотошоп!!! Отлично выглядите"; "Просто слов нет, такая роскошная и красивая женщина", – написали фанаты.
Напомним, недавно стало известно, что в отпуске Лера Кудрявцева снова заболела коронавирусом. Проклятый недуг испоганил ей весь отдых в Болгарии. Впрочем, судя по внешнему виду, Кудрявцева уже оправилась и чувствует себя превосходно.