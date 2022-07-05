Какая радость! У 59-летнего Тарантино родилась дочь

Избранница кинорежиссера Даниэла Пик подарила своему 59-летнему мужу дочь. По данным издания People, счастливое событие произошло в Израиле еще 2 июля. Имя новорожденной пока не сообщается. Знаменитые супруги тихо наслаждаются своим счастьем.
Для поклонников Квентина Тарантино эта новость – настоящая радость! Мужчина долгое время не имел наследников, несмотря на то, что любвеобильному режиссеру приписывали многочисленные романы с известными голливудскими актрисами. Долгие годы Тарантино был сосредоточен в основном на карьере.
Впервые связать себя узами брака мужчина решился лишь четыре года назад – в возрасте 55 лет. Влюбленные были знакомы довольно давно и даже успели несколько раз разойтись до того, как сыграли тайную свадьбу в Лос-Анджелесе.
В феврале 2020 года у Пик и Тарантино родился первенец – сын Лео. Теперь же семья режиссера увеличилась еще на одного члена. Как говорится, с рождением дочери получился полный комплект. Стоит отметить, что Даниэла младше своего супруга на 20 лет – израильской певице сейчас 38 лет.
Напомним, что Квентин Тарантино получил мировую известность после фильма "Криминальное чтиво". Также российскому зрителю широко известны такие картины режиссера и сценариста, как "Бесславные ублюдки", "Убить Билла", "Однажды в Голливуде" и многие другие.