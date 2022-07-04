Дальнейшая работа невозможна: Загнанной в угол Кожевниковой вынесли вердикт

Российская актриса Мария Кожевникова получила широкую известность благодаря роли Аллочки в сериале "Универ". Однако после дебюта длинноногая блондинка неожиданно пропала с экранов. Вскоре выяснилось, что Кожевникова стала членом комитета по культуре. Но и здесь у нее не задалось. В 2016 году актриса покончила с политикой и ушла в депрессию.
По признанию самой актрисы, она три года боролась с опасным состоянием. Актриса перестала появляться на мероприятиях, встречаться с друзьями и даже говорить по телефону. Выкарабкаться из депрессии оказалось не так легко. Депрессия сказалась на актрисе не только внешне, но и внутренне. Загнанная в угол звезда поправилась на семь килограммов. При этом Кожевникова старалась продолжать быть примером для своих трех сыновей.
"Три года депрессии... Только вылезла, а точнее вылезаю", – рассказала Кожевникова.
Бизнесвумен и телеведущая Лидия Илькив в беседе с "Дни.ру" рассказала, как избежать выгорания и как быть публичным людям, для которых работа дальше в таком состоянии абсолютно невозможна, а отсутствие работы еще сильнее обостряет проблему.
"Я считаю, что профессиональное выгорание происходит на фоне рабочих стрессов и нагрузки. Необходимо устранить или минимизировать источники стресса. Необходимо также чаще путешествовать и найти хобби по душе, которое будет отвлекать и которое будет наполнять душевно", – рассказала Илькив.