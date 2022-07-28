Сын онкобольной Заворотнюк опозорил семью: Сложно назвать полноценной

Пока Анастасия Заворотнюк борется с коварной болезнью, ее повзрослевший сын пытается совершенствоваться в музыке, создавая новые композиции. Например, недавно в Сети появился новый трек, написанный 22-летним Майклом Стрюковым. Музыкальный критик Павел Рудченко не оценил творчество парня.
В недавней беседе с журналистками эксперт отметил, что сыну Заворотнюк не хватает мастерства для создания качественной музыки. "Это сложно назвать полноценной музыкальной композицией", – цитирует Рудченко РИА ФАН. Как пишет Общественная служба новостей, молодому человеку следует подумать о получении специального образования.
Получается, пока Майкл просто позорит свою талантливую семью, представляя публике сырой материал. Остается лишь пожелать Стрюкову успехов на этом поприще и не принимать близко к сердцу критику, ведь даже его мама не сразу достигла высот и стала знаменитой на всю страну благодаря своему таланту.
Напомним, уже три года Анастасия Заворотнюк страдает из-за рака мозга. Все это время появляется разная информация о состоянии онкобольной актрисы. В большинстве случаев – слухи, которые иногда провоцируют близкие родственники артистки. Подробнее об этом писали "Дни.ру".