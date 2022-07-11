Вот и все: разбитая раком Заворотнюк ушла сегодня ночью

Анастасия Заворотнюк который год борется со страшным недугом.

У любимицы миллионов диагностировали онкологию, которая, безусловно, ударила не только по ней, но и по членам ее семьи. Родственники актрисы, кажется, долгое время были в разбитом состоянии. Иначе как объяснить их затяжное молчание о болезни Анастасии Заворотнюк.

Лишь сравнительно недавно от близких звезды "Моей прекрасной няни" стали появляться, пусть и маленькие, но подробности ее состояния. Точнее, заговорить об этом решила дочь артистки – Анна Заворотнюк. К слову, ходили разговоры, что именно из-за ее открытости между наследницей и нынешним мужем актрисы Петром Чернышевым разгорелся скандал. Тем не менее, девушку это не остановило, и она продолжает время от времени приоткрывать завесу тайны.

Вообще, дочь Анастасия Заворотнюк – весьма активный блогер: она каждый день ведет свои социальные сети и делится новостями из жизни. Например, недавно она рассказала, что нуждается в операции из-за последствий перенесенного коронавируса. Как передает ОСН, хирургическое вмешательство девушке необходимо из-за острого синусита.

Кажется, что, несмотря на болезнь мамы, Анна решила не ставить на себе крест и наслаждаться жизнью. Отчаяние было, но вот и все: теперь она дышит полной грудью! Надев черное облегающее платье и каблуки, она послала подписчикам воздушный поцелуй и ушла куда-то ночью. С тех пор на связь дочь Анастасии Заворотнюк пока не выходила.