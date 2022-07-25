"Мы тебя любим!": Раздавленная раком Заворотнюк явила миру новорожденного малыша

Любимица миллионов Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с онкологией.

Тяжелый недуг ударил не только по звезде "Моей прекрасной няни", но и по ее близким людям. Очевидно, что все они были раздавлены страшным диагнозом звездной родственницы. Долгое время муж и дети хранили молчание о болезни Анастасии Заворотнюк, но в конце концов старшая дочь артистки решила приоткрыть завесу тайны, делясь некоторыми подробностями состояния мамы в социальных сетях.

Вообще, наследница актрисы – активный блогер. Ежедневно она делится с подписчиками новостями из своей жизни, а также показывает, из чего состоит ее привычный день. Кажется, что девушка решила не ставить на себе крест и продолжать наслаждаться каждым мгновением.

Пожалуй, многие пользователи ждут, что в ее микроблоге наряду с бесконечными фотосессиями, видео из ресторанов и отчетами с вечеринок в очередной раз появится хоть какое-то упоминание о ее звездном семействе.

Но Анна, судя по всему, предпочитает не быть чересчур откровенной, сохраняя в секрете даже свою младшую сестру, которая родилась в отношениях Анастасии Заворотнюк с Петром Чернышовым.

Зато наследница звезды показывает детей своих друзей. Накануне она трогательно поздравила подругу с пополнением в семье и явила миру новорожденную малышку.

"Добро пожаловать в этот мир! Мы тебя любим!", – подписала фотографию вот-вот родившей подруги с ребенком на руках наследница Анастасии Заворотнюк.