Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Понедельник
18 июля
Лента новостей
12:40
В Ростовской области произошла смертельная авария
12:31
Как соблюсти закон при перепланировке квартиры: объяснили эксперты
12:23
После слухов об изменах Тарасов и Костенко показали страсть на камеру: В природной пошлости
12:19
Во Владивостоке водитель бетономешалки врезался в автобус
11:39
Невероятно! Какую сумму 35-летняя Шарапова потратила на роды за границей
11:37
В России начали выдавать льготную дачную ипотеку под 3%
11:28
"Старая мельница": зрители не сразу узнали изменившегося 62-летнего Николаева
10:52
"Ему продлевают жизнь": издевательствам над тяжелобольным Зайцевым нашли оправдание
10:48
Снизить ставку по кредиту: россиянам с ипотекой облегчат жизнь
10:44
"Меня восстанавливает любовь": 66-летняя Долина сделала сенсационное признание
10:09
"Редко готовлю": измученная работой Высоцкая кормит престарелого мужа простой гречкой
09:58
Самые популярные новостройки Москвы
09:58
Сибирская республика и Северокавказская федерация: США хотят раздробить Россию
09:26
"Зачем плевать вдогон?!": Разина вывели на чистую воду после слов о смерти Шатунова
09:11
Бизнес-центры теряют арендаторов
09:06
"Зеленский сыграл демократа": Лавров раскрыл роль Запада в госперевороте на Украине
08:59
Алехно откровенно об изменах в браке, разделе имущества и отношениях с Медведевой
08:41
"Несуразно": Фриске с ребенком на руках опростоволосилась в важный день
06:15
Загорающий на пляже тюлень стал звездой Сети
04:16
По улицам Подмосковья гуляет одинокий львенок – видео
02:24
Трудолюбивый кот-почтальон произвел фурор: видео
00:03
Афанасьев день: народные приметы и традиции 18 июля
22:44
"Кошмар! Молодая мама": оставившая ребенка Арзамасова бросилась с моста в бездну
22:35
Семью лосей на водопое сняли на видео
21:36
"Минимум 10 лет сосала": Брежневу и экс-жену Меладзе столкнули лбами
20:02
Рецепт на скорую руку от Ларисы Гузеевой: Картофельное пюре с луком
19:24
"Нужно срочно лечить": Жена больного Малахова назвала причину его вылета из России
18:05
"Шарахаются прочь": Обколотая в наркоклинике дочь Успенской до ужаса напугала народ
18:03
"Огромный! Двухметровый!": Вываливший достоинство Тарзан удовлетворил Королеву и Киркорова по очереди
17:05
"Не хотят делить имущество": Сделано заявление о разводе Навки
16:20
"У меня есть любовник": Бондарчук откровенно о нетрадиционном сексе
16:13
"Без ретуши и фотошопа": морщинистая жена Николаева показала истинное лицо
15:14
"У Пугачевой любовник в Израиле": Собчак раскрыла сенсационные подробности
15:06
"Ларка, ты ли?": найденную в мешке перекошенную Гузееву с трудом опознали
14:28
"Опять обманули": Ошарашенная изменой мужа Собчак сорвалась на матерную брань
14:24
Осталась одна: контракт с Лепсом не позволил красавчику Панайотову провести ночь с 66-летней Долиной
13:35
"Пенсии лишить и отдать вдовам Донбасса": влипшую в уголовщину Пугачеву требуют наказать
12:41
"Нате вам": развратница Штурм вывалила пышные прелести без белья
12:24
"Всё, потеряли": истощенная до скелета Ходченкова свалилась на пол в драных царапинах
11:43
"На шестом месяце!": Беременную Долину сдали с потрохами
11:15
"Теперь я с другой": Вышвырнутый из дома любовник Бабкиной променял старье на Лолиту
10:53
"Романтика": Появившийся с мужиками на публике Цискаридзе открыто стал голубым
09:46
Перестали здороваться: поддерживающий спецоперацию Алехно назвал отвернувшихся от него звезд
08:14
Морские львы распугали посетителей пляжа – видео
06:43
Если в квартире душно: пять дельных советов для улучшения микроклимата
04:15
Сообразительную собаку из Бразилии сняли на видео
02:52
Особенность внука Пугачевой вскрылась после рождения Подольской очередного сына Преснякова
02:04
17-летний актер сериала "Очень странные дела" выложил позорный интим со зрелой женщиной
00:09
День Андрея Наливы: приметы и традиции 17 июля
22:19
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теперь я с другой": Вышвырнутый из дома любовник Бабкиной променял старье на Лолиту
"Не хотят делить имущество": Сделано заявление о разводе Навки
Особенность внука Пугачевой вскрылась после рождения Подольской очередного сына Преснякова
"Ларка, ты ли?": найденную в мешке перекошенную Гузееву с трудом опознали
Орбакайте, Началова, Варум: артистки, выскочившие замуж слишком рано
"На шестом месяце!": Беременную Долину сдали с потрохами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Меня восстанавливает любовь": 66-летняя Долина сделала сенсационное признание

"Меня восстанавливает любовь": 66-летняя Долина сделала сенсационное признание

Лариса Долина намекнула, что испытывает чувство влюбленности.
прочитано 309 раз

66-летняя Лариса Долина в последнее время все молодеет и молодеет. Певице удалось сбросить весь благодаря правильному питанию и спорту. Также она сменила имидж, начав одеваться более молодежно. По словам звезды, оставаться в тонусе ей помогают отдых, а также чувство влюбленности.

ПО ТЕМЕ

"На шестом месяце!": Беременную Долину сдали с потрохами

Женщина заявила, что сон очень важен для нее, поскольку его ей не хватает. "Меня восстанавливает любовь к жизни", – говорит артистка. Она отметила, что важно всегда находиться в согласии с душой и сердцем – именно тогда в твоей жизни будет все складываться наилучшим образом.

Также Долина сделала сенсационное признание. Оказывается, певица – фанатка шопинга. Лариса Александровна отметила, что сразу же по приезде в Витебск, она побежала по магазинам. По ее словам, это должно поднимать настроение любой женщине.

Кроме того, звезда намекнула, что радоваться жизни ей помогает состояние влюбленности. Возможно, сердце Долиной занято. Она заявила, что для каждого человека важно любить и быть любимым, и она как раз-таки находится в таком состоянии.

Напомним, со своим последним супругом артистка рассталась несколько лет назад. После развода она не рассказывала журналистам о своей личной жизни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Лариса Долина. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2022, 10:44 Источник: PROзвезд
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Теперь я с другой": Вышвырнутый из дома любовник Бабкиной променял старье на Лолиту

Вовремя спохватился
Шоу-бизнес

"Всё, потеряли": истощенная до скелета Ходченкова свалилась на пол в драных царапинах

Жуткое зрелище
Шоу-бизнес

Осталась одна: контракт с Лепсом не позволил красавчику Панайотову провести ночь с 66-летней Долиной

Вот такие друзья
Шоу-бизнес

"Опять обманули": Ошарашенная изменой мужа Собчак сорвалась на матерную брань

Эмоции не скрыть

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Здоровье

Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

В России хотят премировать регионы за борьбу с борщевиком
В Крыму мужчина поджег машину соседа
В мужчину стреляли на детской площадке в Петербурге
В Кемерове загорелся перевозивший пассажиров автобус
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+