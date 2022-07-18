"Меня восстанавливает любовь": 66-летняя Долина сделала сенсационное признание

Лариса Долина намекнула, что испытывает чувство влюбленности.

66-летняя Лариса Долина в последнее время все молодеет и молодеет. Певице удалось сбросить весь благодаря правильному питанию и спорту. Также она сменила имидж, начав одеваться более молодежно. По словам звезды, оставаться в тонусе ей помогают отдых, а также чувство влюбленности.

Женщина заявила, что сон очень важен для нее, поскольку его ей не хватает. "Меня восстанавливает любовь к жизни", – говорит артистка. Она отметила, что важно всегда находиться в согласии с душой и сердцем – именно тогда в твоей жизни будет все складываться наилучшим образом.

Также Долина сделала сенсационное признание. Оказывается, певица – фанатка шопинга. Лариса Александровна отметила, что сразу же по приезде в Витебск, она побежала по магазинам. По ее словам, это должно поднимать настроение любой женщине.

Кроме того, звезда намекнула, что радоваться жизни ей помогает состояние влюбленности. Возможно, сердце Долиной занято. Она заявила, что для каждого человека важно любить и быть любимым, и она как раз-таки находится в таком состоянии.

Напомним, со своим последним супругом артистка рассталась несколько лет назад. После развода она не рассказывала журналистам о своей личной жизни.