Антипрививочница Шукшина оказалась на кладбище: Царствие небесное

Сегодня, 25 июля, Мария Шукшина оказалась на кладбище.

В 1974 году скончался Василий Макарович Шукшин – великий писатель и режиссер. Сегодня, 25 июля, его дочь, Мария Шукшина, решила, по всей видимости, почтить память родителя и оказалась на кладбище, чтобы посетить его могилу. Фотографию с места упокоения звезды Советского Союза она разместила в своем Telegram-канале.

"Новодевичье кладбище. Сегодня. 25 июля. "Если бы мы стали жить по Шукшину – то мы бы возродились", – как-то сказал Леонид Куравлев, папин любимый актер. Царствие небесное Леониду Вячеславовичу! И он прав. Чего стоит одна фраза Шукшина: "Нравственность есть Правда". Так папа назвал свою статью", – написала Мария.

Поклонники актрисы активно принялись комментировать публикацию звезды. "Светлая память! До сих пор хранятся книги В. М. Шукшина", "Царство небесное", "Великий и талантливый!", "Помним и любим", "Поклон до земли Шукшину", "Василия Марковича нужно в школьную программу вводить, чтобы дети знали, каким должен быть русский человек. Светлая память", "Любимый писатель, актер, режиссер", "Очень люблю произведения Шукшина! Читаешь и как-то очищаешься душой! Светлая память", – написали пользователи Сети.

Напомним, Мария Шукшина в последнее время нередко оказывается в центре всевозможных скандалов. Так, во время пандемии коронавируса она яростно выступала против вакцин. Антипрививочница Шукшина даже получила открытое письмо от врачей, которые предложили ей провести экскурсию по красной зоне и показать, до чего доводит отказ от уколов.