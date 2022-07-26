"Под общим наркозом": 72-летней Бабкиной предстоит тяжелая операция

Внешний вид Надежды Бабкиной никого не оставляет равнодушным.

В свои 72 года певица прекрасно выглядит. Кто-то не устает ею восхищаться, кто-то ругает за то, что она якобы перекроила лицо ради молодого мужа. Специалисты же считают, что нет предела совершенству даже в случае с Надеждой Бабкиной.

Как сообщил портал BLITZ+, артистка вновь планирует лечь под нож пластического хирурга. Услышав об этом, лицо знаменитости оценил врач Владимир Плахотин. Он предположил, что его коллеги предложат Бабкиной провести лифтинг лба и височной части.

"Под общим наркозом в течение часа," – рассказал о подобной операции Платохин.

По словам врача, в результате таких манипуляций певице "поднимут" лоб и висок, что поможет ей избавиться от нависания бровей. Эта операция практически не несет за собой рисков, разве что может быть нарушена симметрия бровей в случае, если попадется неумелый врач. При этом не стоит забывать, что любая операция под общим наркозом является относительно тяжелой, тем более, что пациентка уже не так молода.

Если Бабкиной и правда предстоит такая операция, то ей придется серьезно раскошелиться. Для кошелька звезды операция тоже может оказаться тяжелой. По словам пластического хирурга, цена на процедуру может доходить до 600 тысяч рублей!

Как пишет "Пятый канал", ранее о Надежде Бабкиной высказывался ее коллега по телепередаче Александр Васильев. Он заверил, что личная жизнь 72-летней певицы бьет ключем, а сама женщина может служить прекрасным примером для всех своих сверстниц.