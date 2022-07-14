"Могла петь под фонограмму": известный музыкант выложил всю правду о надменной Долиной

Несмотря на всенародную любовь и уважение, нет-нет да и находятся желающие покритиковать народную артистку. Такие люди припоминают, что когда-то Лариса Долина якобы пела под фонограмму, чем дискредитировала себя. Высказаться на сей счет решил известный музыкант Руслан Баринов.
Первым делом мужчина отметил, что певица относится к артистам старой школы и имеет огромный опыт работы на эстраде. За столь долгий творческий путь могло быть всякое.
"Конечно же, могла петь под фонограмму," – выложил всю правду музыкант.
В беседе с "ЭГ" Баринов объяснил: если человек будет всю жизнь петь только вживую, к такому возрасту, как у Долиной, у него просто не останется голоса. Высокая концертная нагрузка заставила бы артистку в таком случае слишком рано покинуть сцену – произошло бы выгорание.
Таким образом в подобных обвинениях в адрес Долиной музыкант не видит большого смысла. Баринов считает, что вместо обсуждения поведения столь уважаемой звезды молодым исполнителям стоило бы у нее поучиться, ведь она – настоящий профессионал. Баринов признал, что Долина бывает надменной, но мужчина уверен, что высокая самооценка 66-летней звезды полностью оправданна.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Лариса Долина повергла в ужас молодого артиста после слухов об операции.