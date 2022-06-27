Долина повергла в ужас молодого артиста после слухов об операции: Тряслись колени

Как оказалось, Лариса Долина не всегда вызывает исключительно положительные эмоции.

Недавний выпуск звездных новостей телеканала RU.TV был посвящен Ларисе Долиной. Звезда помогает проложить творческий путь юному дарованию – певцу Гарику Зебеляну. Грезившему о сцене молодому артисту повезло – его заметила Лариса Александровна и даже решила записать с ним совместную песню.

Зебелян признается, что поначалу Долина повергла его в ужас. Так, мысль о том, что он будет работать со звездой такого масштаба, заставляла его нервничать. "Когда я пришел с ней в первый день на студию, мне было очень страшно. У меня тряслись колени, у меня тряслась нижняя губа. Сейчас уже чуть менее страшно", – говорит молодой человек.

Что же повергло юного артиста в такой ужас? Возможно, все дело в мощнейшей энергетике Долиной. Ведь внешне артистка никак не может отталкивать. Так, в последнее время певица все хорошеет и хорошеет. Лариса Александровна сильно похудела и теперь выглядит гораздо моложе своих лет. Также она сменила имидж: начала одеваться и краситься более молодежно.

По словам звезды, главное – не лениться. Она также призналась, что процедуры по уходу за внешностью занимают у нее не так много времени, как того хотелось бы. Именно поэтому, публикуя сторис в социальных сетях, она порой использует фильтры, чтобы подписчики не увидели следов усталости на ее лице.

Кстати, не так давно ходили слухи, будто Долина воспользовалась помощью пластических хирургов, чтобы выглядеть моложе. По мнению сплетников, без операции ее кожа лица не может быть такой гладкой и подтянутой.