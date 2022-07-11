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Шоу-бизнес
"Люблю этого парня": Горячий юнец пристроился сзади к перекошенной от экстаза Долиной

"Люблю этого парня": Горячий юнец пристроился сзади к перекошенной от экстаза Долиной

Королева джаза Лариса Долина, несмотря на свой уже достаточно почетный возраст, старается не отставать от трендов.
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Артистка поработала над своим стилем, стала участвовать во всяких интернет-шоу, а еще начала тесно общаться кумирами молодежи. Среди восходящих на вершину музыкального пьедестала исполнителей, кстати, у Ларисы Долиной наметился фаворит.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Вчера звезда российской эстрады опубликовала в своем микроблоге снимок с певцом Джонни – автором нашумевшего хита "Комета". Артистка оказалась настоящей фанаткой творчества молодого азербайджанского музыканта и, судя по всему, пребывала в экстазе, встретившись с ним. Об этом можно судить по лицу королевы джаза: она запечатлена с задранной головой вверх, закатанными глазами и открытым ртом – в общем, можно сказать, что от экстаза ее перекосило.

"Просто класс! Люблю этого парня!" – подписала фотографию с музыкантом в своем микроблоге Лариса Долина.

Да, и Джонни во время фотосессии времени зря не терял. Кажется, что на снимке 26-летний юнец слегка пристроился сзади к певице – его рука находится за ее спиной. А еще певец – настоящий горячий мужчина, ведь в кадре он предстал с расстегнутой рубашкой, оголяющей его грудь.

Поклонников королевы джаза восхитил это необычный тандем. Теперь, по их признанию, они ждут от звезды и ее любимого исполнителя совместную песню. И, кажется, она будет. Ведь на подобную просьбу Лариса Долина коротко ответила: "Обязательно!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 12:25 Источник: Соцсети • Требует проверки
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