"Люблю этого парня": Горячий юнец пристроился сзади к перекошенной от экстаза Долиной

Артистка поработала над своим стилем, стала участвовать во всяких интернет-шоу, а еще начала тесно общаться кумирами молодежи. Среди восходящих на вершину музыкального пьедестала исполнителей, кстати, у Ларисы Долиной наметился фаворит.
Вчера звезда российской эстрады опубликовала в своем микроблоге снимок с певцом Джонни – автором нашумевшего хита "Комета". Артистка оказалась настоящей фанаткой творчества молодого азербайджанского музыканта и, судя по всему, пребывала в экстазе, встретившись с ним. Об этом можно судить по лицу королевы джаза: она запечатлена с задранной головой вверх, закатанными глазами и открытым ртом – в общем, можно сказать, что от экстаза ее перекосило.
"Просто класс! Люблю этого парня!" – подписала фотографию с музыкантом в своем микроблоге Лариса Долина.
Да, и Джонни во время фотосессии времени зря не терял. Кажется, что на снимке 26-летний юнец слегка пристроился сзади к певице – его рука находится за ее спиной. А еще певец – настоящий горячий мужчина, ведь в кадре он предстал с расстегнутой рубашкой, оголяющей его грудь.
Поклонников королевы джаза восхитил это необычный тандем. Теперь, по их признанию, они ждут от звезды и ее любимого исполнителя совместную песню. И, кажется, она будет. Ведь на подобную просьбу Лариса Долина коротко ответила: "Обязательно!"