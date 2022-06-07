"Жалко и гадко": Газманов облил помоями тявкающую предательницу Хаматову

Певец Олег Газманов раскритиковал подлые выходки актрисы Чулпан Хаматовой. По его мнению, у звезды есть цель.

Когда-то Чулпан Хаматова была актрисой, спасающей жизни. Теперь она превратилась в хамовитого монстра, который так и норовит ткнуть побольнее свою брошенную ею родину.

После того, как Чулпан Хаматова покинула Россию и эмигрировала в Латвию, она не устает хамски высказываться в адрес своей бывшей страны. Многие ее коллеги не понимают такого грубого отношения и осуждают. Российский певец Олег Газманов считает такое поведение предательством. В своем комментарии он заговорил на языке Чулпан Хаматовой и обвинил ее в таком же стиле.



70-летний артист уверен, что Чулпан Хаматова преследует определенные цели, когда выливает грязь на Россию.

"За то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой. С одной стороны, жалко, а с другой — гадко... Если ты не согласен со страной, ты хочешь в другом месте жить — мы открыты, можешь спокойно уехать и жить, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит", – заявил Газманов.

Певец взбешен тем, что Хаматова постоянно говорит о происходящем на Украине, для нее других тем больше нет кроме этой. Словно она перестала быть артистом, так нужным людям. Газманов уверен, что таким образом Хаматова пытается заполучить какую-то подачку от чужих властей.