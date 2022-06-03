"Несчастье": Неживая 72-летняя Бабкина превратилась в черное пятно

Народная артистка России Надежда Бабкина более 17 лет счастлива в отношениях с возлюбленным Евгением Гором, который моложе ее на 30 лет. Такая разница в возрасте ничуть не смущает пару.
И хотя с самого начала отношений Бабкиной и Гора начали ходить слухи об их расставании, артистка души не чает в своем возлюбленном.
Надежда Бабкина не раз говорила, что в отношениях с Гором получает все: любовь, поддержку, заботу... Вот только живут они не вместе. Все из-за высокой занятости. Некогда!
Российский журналист и блогер Станислав Садальский задался вопросом, так ли нужно женщине быть любимой. Он предположил, что Надежда Бабкина явный тому пример. Ей главное самой любить, остальное не важно.
"Надежда – женщина опытная , народная артистка уверена, что любить необходимо каждому человеку, без этого чувства жизнь становится пресной, утрачивает яркие краски… Ей кажется, что мужчине нужна просто любовь, и не важно, какая это женщина: слабая, сильная. Женщине быть нелюбимой — это всего лишь неудача. А вот не любить— это несчастье. А вы согласны с Народной", – задался вопросом Садальский в телеграм-канале "Стас уполномочен заявить".
На фото, приложенном к публикации, Надежда Бабкина предстала в виде черного пятна рядом с цветным Садальским. Выглядело это не совсем понятно, как будто артистка неживая.