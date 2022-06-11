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Шоу-бизнес
Орал и устроил драку: бывший любовник ворвался на свадебную церемонию измученной Бритни Спирс

Орал и устроил драку: бывший любовник ворвался на свадебную церемонию измученной Бритни Спирс

Свадьба Бритни Спирс не обошлась без скандала.
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Жизни знаменитой певицы в последние годы не позавидуешь: долгое время она находилась под контролем отца-тирана, который не давал ей полноценно наслаждаться своим существованием. Удивительно, что даже в таких условиях она сумела сохранить отношения с нынешним возлюбленным Сэмом Асгари. Пройдя испытания в виде бесконечных судов и, наконец, избавившись от мучившего ее отца, Бритни Спирс решила выйти замуж!

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Свадьба пары состоялась накануне, но даже этот важный день не обошелся без скандалов. Буквально за пару часов до бракосочетания в дом артистки ворвался ее первый муж Александр Джейсон, брак с которым продлился всего 55 часов. Так вот, бывший возлюбленные залетел в особняк с воплями и камерой в руке. Бегая по коридорам, он выкрикивал: "Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу". Параллельно все это он транслировал в прямом эфире.

К счастью, ему не удалось осуществить свой план. Наглого экс-любовника Бритни Спирс схватили охранники и вывели за пределы дома. Но Джейсон оказался настырным и учинил драку с телохранителями. В итоге, чтобы усмирить мужчину, им пришлось вызвать сотрудников полиции, которые скрутили его и увезли в участок.

Стоит отметить, что Александр Джейсон – друг детства певицы. Пожениться парочка решила во время путешествия в Лас-Вегас. Однако строгие родители, узнав о браке Бритни Спирс, приказали аннулировать его.

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Бритни Спирс. Фото: ImagePressAgency/face to face / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2022, 08:14 Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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