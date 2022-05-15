Вот и дотряслась: ребенок вывалился из матки оголившейся Бритни Спирс

Демонстрирующая голые телеса Бритни Спирс заявила, что потеряла ребенка.

Не так давно Бритни Спирс обрадовала поклонников известием о беременности. Фанаты звезды уже начали ждать, когда же она появится на публике с округлившимся животом, а потом и вовсе покажет наследника. Стоит отметить, что поведение Бритни было весьма странным. Она то и дело трясла телесами, выкладывая в сеть снимки в обнаженном виде. Объяснила певица непотребщину тем, что у нее якобы шалят гормоны, из-за чего ей в буквальном смысле хочется бегать голышом.

Однако радоваться звезде двухтысячных долго не пришлось. К сожалению, Спирс потеряла ребенка на ранних сроках беременности. Об этом она сообщила в своем микроблоге. Она сказала, что чувствует опустошение. Однако опускать руки она не планирует. Так, исполнительница добавила, что все равно будет стараться, чтобы вновь ощутить счастье материнства.

Многие поклонники были шокированы известием и засыпали певицу словами сочувствия. Однако не все пожалели Бритни в этот непростой период. Некоторые иронизируют в комментариях над любительницей оголять прелести: мол, будущий ребенок не захотел себе такой матери и решил вывалиться из матки сам. Пользователи сети считают, что артистка дотряслась.