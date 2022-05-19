Наконец-то разродилась! 34-летняя Рианна стала матерью

Во время беременности Рианна то и дело демонстрировала округлившийся живот перед публикой. Певица тщательно подбирала наряды, порой удивляя поклонников своими образами. Фотографий с находящейся в положении звезды настолько много, что казалось, она единственная беременная женщина в мире.
Рианна наконец-то разродилась. О появлении на свет малыша стало известно от источника, знакомого с певицей. Ребенок явился в этот мир 13 мая. Мать и сын чувствуют себя хорошо. Как родители назвали отпрыска, пока неизвестно.
Напомним, 34-летняя Рианна последние полтора года встречается с американским рэпером Ракимом Майерсом, более известным как A$AP Rocky. Он и стал отцом ребенка. Исполнительница хита Diamonds давно мечтала о наследнике, но, как она сама рассказывала, ей не везло с мужчинами.
О беременности Рианны общественность узнала в начале 2022 года. В Сеть попали снимки находящейся в положении певицы. Фотографы сделали кадры, пока артистка вместе с возлюбленным гуляла по Нью-Йорку. На улице было достаточно прохладно, однако это не помешало певице оголить растущий живот. Подробнее этом ранее писали "Дни.ру".