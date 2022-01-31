В Сеть попали снимки беременной Рианны

В конце прошлого года фанаты заподозрили Рианну в беременности. Они обратили внимание на округлившийся живот знаменитости, которая появилась на светском мероприятии в обтягивающем платье. Тогда певица не стала сообщать общественности о счастливом событии.
В понедельник, 31 января, журнал People опубликовал несколько новых снимков Рианны и ее возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. Фотографии были сделаны в минувшие выходные в Гарлеме (Нью-Йорк), где прогуливалась парочка. На улице было достаточно прохладно, однако это не помешало певице оголить растущий живот.
Так Рианна подтвердила, что находится в положении, причем уже несколько месяцев. Примечательно, что еще весной прошлого года певица, говоря о своей личной жизни в очередном интервью, рассказала о планировании семьи. Тогда исполнительница хита Diamonds отметила, что жизнь очень коротка, и эта мысль заставила ее изменить приоритеты.
Напомним, в январе 2020-го Рианна рассталась с миллиардером Хасаном Джамилем после трех лет романтических отношений. В ноябре того же года пресса узнала о том, что певица встречается со своим ровесником, рэпером A$AP Rocky, который не раз попадал в скандалы.