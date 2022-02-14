Обабившаяся Рианна вывалила огромный живот на всеобщее обозрение

33-летняя барбадосская певица Рианна скоро впервые станет матерью. Она долго скрывала свое интересное положение даже от друзей, но теперь с радостью рассказывает поклонникам и приятелям о беременности и показывает себя во всей красе.
Беременная Рианна появилась на вечеринке у друзей в Лос-Анджелесе. На ней был обтягивающий салатовый топ, разделенный на тонкие нити в области живота. Одежда открыто демонстрировала ее уже сильно округлившийся живот. Также она была в обтягивающих полупрозрачных брюках. Артистка позировала фотографам с гордо поднятой головой.
Конечно, беременность сильно меняет женщин. И те, кто говорит, что она только украшает, лукавят. Поклонники заметили, что Рианна тоже превратилась из яркой озорной девчонки в солидную женщину, словом обабилась. То ли еще будет, когда она станет матерью, судачат в Сети.
Напомним, Рианна беременна от своего возлюбленного американского рэпера Ракима Майерса, который выступает под псевдонимом ASAP POCKY. Пара скоро официально оформит свои отношения. По словам певицы, после рождения ребенка они отправятся в Барбадос, где и сыграют свадьбу.