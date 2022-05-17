Сексапильная блондинка из Голливуда заменит оскандалившегося Деппа в "Пиратах Карибского моря"

После того, как звезда фильма "Аквамен" Эмбер Херд обвинила своего экс-супруга Джонни Деппа в домашнем насилии, актера исключили из актерского состава шестой части "Пиратов Карибского моря". Позже он заявил, что не будет играть роль Капитана Джека Воробья, даже если киностудия Disney предложит ему баснословный гонорар.
В связи с этим американский продюсер Джерри Брукхаймер разработал несколько сценариев новой части кинофраншизы. По его словам, в одном из сценариев главная роль прописана специально для Марго Робби – звезды фильмов "Волк с Уолл Стрит" и "Однажды в Голливуде".
Как известно, в настоящий момент команда, которая работает над продолжением "Пиратов Карибского моря", ведут переговоры с 31-летней актрисой. В Сети полагают, что сексапильная блондинка не сможет отказаться от столь интересного предложения. Что ж, остается только наблюдать за развитием событий.
Ранее "Дни.ру" писали о судебном процессе между 58-летним Джонни Деппом и 36-летней Эмбер Херд. Например, недавно адвокат актрисы заявил в суде, что исполнитель главной роли в фильме "Пираты Карибского моря" изнасиловал бывшую возлюбленную бутылкой.