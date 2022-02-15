Новый удар "домашнего тирана": Оплеванный Депп изощренно накажет бывшую жену

Обесславленный Джонни Депп активно дает отпор экс-супруге. Эмбер Херд придется ответить за клеймо на репутации актера.

Уже три года звезда "Пиратов Карибского моря" и актриса фильма "Аквамен" выясняют отношения через суд. Эмбер Херд публично представила экс-супруга "домашним тираном" и опорочила его доброе имя. Джонни Депп проиграл бывшей жене суд и потерял работу из-за скандальной оценки личности.

Но сдаваться голливудский артист не намерен — есть еще порох в пороховницах. Мужчина предпринял эффективную меру, чтобы Эмбер Херд понесла изощренное наказание за мерзкие слова в его адрес. Он решил нанести ей удар с помощью опытной правозащитницы, которая в работе сворачивает горы — уже 30 лет освобождает от гнета тех, кого осудили по ошибке.

Актер уже обо всем договорился. Американский адвокат Кэтлин Зеллнер подключилась к команде артиста и заявила СМИ, что встала на его сторону. Так что Джонни Депп обрел надежного помощника, который мастерски владеет юридическими тонкостями. Теперь Эмбер Херд несдобровать.

Отметим, Джонни Депп отрицает, что поднимал руку на бывшую жену и травмировал ее. По его словам, блондинка выдумала побои и симулировала их в суде, а увечья на фотографиях подделала. Разумеется, Эмбер Херд свое поведение клеветническим не называет. Она уверяет всех вокруг, что была жертвой домашнего насилия.