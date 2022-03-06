"Последняя капля": зазнавшийся Барских довел Кудрявцеву до слез

Лера Кудрявцева не стерпела нападков известного певца на Россию.

Недавно Макс Барских нелицеприятно высказался о России и россиянах. Так, он заявил, что Россия – это "дырявая страна", а потому он не хочет и не будут выступать больше перед ее жителями. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили ответить зазнавшемуся артисту. Не осталась в стороне и ведущая программы "Секрет на миллион".

В своем микроблоге Лера Кудрявцева прокомментировала происходящее. "Последней каплей было высказывание про "дырявую Россию", – написала она в "Инстаграм". Теледива была шокирована тем, с какой ненавистью артист высказывался о соседях. Звезда призналась, что это довело ее до слез, она опечалена тем, что в это непростое время мир разделился на два лагеря, а потому она даже понятия не имеет, что будет происходить дальше.

Кроме того, Лера заявила о важности чувства долга и достоинства, а также любви к Отечеству. По ее словам, как друзья, так и патриоты должны проверяться в беде. Она добавила, что столкнулась даже с хейтом только из-за того, что считает себя русской и гордится этим. Кудрявцева также уверена, что все это – дело времени. Именно поэтому непростое время необходимо просто пережить.