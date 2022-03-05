"Что-то невероятное": Горячие ласки полуголой Толкалиной с женщиной сняли на видео

По Сети разлетелся пикантный ролик с Любовью Толкалиной.

Популярная в России 44-летняя актриса нередко делится с подписчиками откровенными снимками, так что увидеть полуголую артистку – для поклонников дело не новое. Но одна выходка Толкалиной все же повергла ее фанатов в шок: выяснилось, что экс-возлюбленная Егора Кончаловского может быть страстной не только с мужчинами.

На днях по Сети разлетелся один пикантный ролик. Все начинается обычно: звезда российского кино вроде как просто общается со своей коллегой актрисой Дарьей Урсуляк. Но в какой-то момент девушки оказываются в одной постели, где демонстрируют горячую близость – объятия переходят в страстные поцелуи. Пользователей, конечно, увиденное не оставило равнодушными, и они сразу принялись гадать – это кадры из реальной жизни или все-таки отрывок очередной работы знаменитой актрисы.

К счастью, среди комментаторов нашлись осведомленные люди, которые подсказали, что на видео нарезка из сериала "Бег улиток", в котором Толкалина сыграла одну из главных ролей. вышедшего на экраны примерно месяц назад. Многие не поверили, что это российская картина, также среди комментаторов нашлись и те, кто стал восхищаться игрой Любови.

"Толкалина – это просто что-то невероятное, она в этом сериале превосходна", – написал один из пользователей.

