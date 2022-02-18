"Хулиганить": Полуголая 44-летняя Толкалина рассказала о желаниях

Любовь Толкалина на днях отпраздновала день рождения.

16 февраля артистке исполнилось 44 года, спустя пару дней она решила поблагодарить своих поклонников за поздравления и рассказать об ощущениях на новом рубеже. Любовь выложила фото, на котором предстала в одном свитере и без нижней части наряда, прикрывшись букетом цветов. Толкалина отметила, что прекрасно чувствует себя в своем возрасте и полна сил.

Также звезда рассказала о желаниях, которые не изменяются с течением времени. "Укорененное желание неудержимо хулиганить и продолжать превращать воду в вино (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Любовь.

Кстати, наличие откровенных фото в блоге Толкалиной сильно будоражит ее поклонников. Многочисленные воздыхатели то и дело оставляют восторженные комментарии, граничащие с пошлостью. Однако артистку это не смущает, она уверена в себе и своей красоте, поэтому не раз говорила, что неадекватная реакция людей ее ничуть не задевает.

Недавно дочь Любовь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская удивила поклонников. Она опубликовала фото в интересной позе, продемонстрировав интимные части тела. В Сети стали говорить, что девушка решила пойти по стопам раскрепощенной матери.