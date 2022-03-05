"До слез": Заговорившая об изматывающей болезни дочь Кончаловского опустилась на колени

Поклонников поразило фото, которое опубликовала дочь режиссера Кончаловского

Наследница известного российского режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария привыкла делиться со своими подписчиками новостями из жизни, а также показывать фотографии.

Накануне девушка опубликовала снимок, который не остался без внимания поклонников. На нем дочь именитого режиссера в платье с рюшами опустилась на колени и сложила руки так, как это делают при совершении молитвы. Взгляд Марии направлен куда-то вдаль, а за ее спиной будто карандашом нарисован образ ангела с крыльями. Что именно хотела сказать этим снимком девушка, остается только догадываться. Подписала она его коротко: "Только продолжать любить".

Поклонники связали опубликованный пост с тем, что сейчас происходит в мире и стали поддерживать мысль Марии о том, что в сложившихся обстоятельствах нужно не растерять важные чувства. Многих подписчиков, конечно, растрогал новый снимок дочери Толкалиной.

"Волшебно, красиво, до слёз. Машенька, спасибо", – написал в комментариях кто-то из пользователей.

Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали, что поклонники всерьез заволновались о состоянии Марии, которая сообщила в соцсетях о том, что сражается с недугом. Она опубликовала снимок, на котором выглядела очень измученной.