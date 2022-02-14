Вся в мать: 20-летняя дочь Толкалиной выставила промежность на обозрение

Российская кинозвезда Любовь Толкалина уверенно строит из себя сексапильную женщину в расцвете сил. В ее блоге есть множество откровенных фото, которые массово волнуют мужчин. Артистку это нисколько не смущает, она не изменяет привычке показывать интимные части тела.
Звезда вырастила прекрасную дочь Марию Михалкову-Кончаловскую, которая внешне несколько другая, зато характером вся в мать. Девушка работает моделью и охотно оголяется перед объективом. Яблоко от яблони, как говорится.
20-летняя Мария тоже ведет инстаграм-аккаунт с пикантными кадрами, радуя поклонников порцией элегантной эстетики. Юная красотка снимается в разных проектах и оперативно об этом сообщает. Недавно дочь Любови Толкалиной предстала в очень дерзком обличии.
Модель облачилась в короткий прозрачный костюм из капрона, а затем ножницами проделала в нем дырки. Под эпатажный наряд она надела только лишь нижнее белье. Из аксессуаров она выбрала кожаный ошейник с шипами, который нынче называют модным словом "чокер".
В "Сторис" девушка показала ролик, на котором странно двигала задом и разводила ноги. Таким образом дочь Любови Толкалиной выставила промежность на обозрение. "Я богомол", — охарактеризовала свой образ Мария.