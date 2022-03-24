"Срам на доверии": Агутина замучила совесть после подлой измены

Леонид Агутин опубликовал строки трехлетней давности, которые сегодня звучат пророчески.

В непростые времена в России всегда начинался расцвет литературного творчества. Кажется, эпоха блогеров в прошлом. Начинается пора поэтов и критиков.

Российский исполнитель Леонид Агутин опубликовал на своем сайте собственное стихотворение, которое пропитано болью и злободневностью. В строках артист поднимает тему подмены понятий в современности, восприятия человечности. Он символично говорит о том, что каждый человек – как написанная повесть, кем-то проверенная.

"Ты будешь ждать, бросаться в крайности, // Искать спасения в человечности. // Она ж какой-нибудь банальностью // Достанет до чистосердечности. // Порой она зовется совестью. // Порою срамом на доверии. // Мы все — талантливые повести, // Но все хоть кем-то да проверены", – говорится в строках.

Это стихотворение Леонид Агутин написал 23 марта 2019 года. Фанаты отметили, что стихи трехлетней давности, которые взывают к человеческой совести, зазвучали сегодня как никогда актуально.

Напомним, тема совести знакома Леониду Агутину как нельзя лучше. В прошлом году в интервью он признался, что в 2011 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале он в состоянии опьянения публично целовался с незнакомой женщиной. Их поцелуй сняли на видео и выложили в Сеть очевидцы. Артисту было очень совестно перед женой, но она простила его.