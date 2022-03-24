"Скромности ноль": Кожевникова выставила напоказ оголенную грудь

Многие российские зрители знают Марию Кожевникову по роли сексуальной блондинки Аллочки из сериала "Универ".

Со съемок в популярном молодежном сериале уже прошло много лет. За это время Мария Кожевникова успела стать взрослой женщиной, создать семью и даже родить троих сыновей. Однако в плане фигуры 37-летней актрисе до сих пор есть что показать публике.

Недавно Мария Кожевникова в очередной раз доказала это в своих соцсетях. Блондинка покрасовалась в элегантном платье с очень глубоким декольте и продемонстрировала поклонникам свою наполовину оголенную грудь.

Не все россияне оказались готовы к такой откровенности звезды. Многих пользователей возмутило отсутствие скромности у матери троих детей, да и цели выставившей напоказ свои прелести Кожевниковой далеко не всем оказались понятны.

"Скромности ноль", "Кого вы у себя ждете с таким развалом в декольте?", "Закрой фасад, девушка", "Маша, вы мама, Аллочка вас не отпускает, женскую энергию нужно беречь," – написали возмущенные пользователи.



Впрочем, нашлись среди поклонников Марии Кожевниковой и противники излишней женской скромности. Такие люди признались, что просто не могут оторвать глаз от оголенной груди знаменитости, и оставили ей множество комплиментов.

Ранее Мария Кожевникова заговорила о ролях Татьяны Васильевой "через постель" и рассказала о собственном прошлом.