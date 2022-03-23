Дырка меж двух половинок: Оголившая интимное место Джей Ло подразнила народ

Недавно голливудская звезда воспользовалась очередной возможностью продемонстрировать миру свои прелести. На церемонии iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе Дженнифер Лопес появилась в очень откровенном наряде.
Певица вышла на сцену для получения своей премии в оливковом платье оригинального кроя. Сверху наряд представлял собой что-то вроде боди с оголенным плечом и декольте практически до пупа, снизу – прозрачную юбку длины макси.
На груди Джей Ло между двух половинок платья образовалась большая дырка, предусмотренная дизайнером для того, чтобы певица смогла продемонстрировать всем свое оголенное интимное место. Также поклонники, а заодно и сидящий в зале Бен Аффлек, получили возможность вновь полюбоваться знаменитыми бедрами звезды – округлые формы хорошо просматривались под прозрачной тканью. Фото певицы в откровенном наряде появилось в журнале Cosmopolitan.
Таким образом подразнив народ со сцены, Лопес быстро переоделась. На фотоколл певица вышла уже в бархатном костюме изумрудного цвета, состоящем из брюк и топа, а также в леопардовой накидке.
Стоит отметить, что домашний вид звезды сильно отличается от ее телевизионного образа. Недавно Дженнифер Лопес записала видео из дома, после которого поклонникам даже показалось, что 52-летняя звезда уже утратила свою красоту.