Сбежавшему из России Урганту нашли замену

Одно из немногих развлекательных шоу Первого канала "Вечерний Ургант" не выходит в эфир несколько недель. Ведущий передачи Иван Ургант сейчас находится за границей России. Он заверил, что его отправили в отпуск, поэтому он решил провести время в другой стране вместе с семьей.
СМИ же пишут, что шоу Урганта может больше не появиться на Первом канале (якобы его шоу закрыли). Более того, распространяется информация о том, что для "первой кнопки" готовят другие развлекательные передачи. Как сообщает телеграм-канал "Курятник", в сентябре вместо "Вечернего Урганта" в эфире появится один из проектов основателя Comedy Club Гарика Мартиросяна.
Якобы сейчас шоумен работает сразу над 18 программами. Они находятся в разной стадии разработки и воплощения. Сам Гарик относится к происходящему с присущим ему чувством юмора. Недавно он сказал, что назовет новую передачу "Круглосуточный Мартиросян".
Кстати, некоторые пользователи Сети довольно категорично высказались о еще не вышедшей в эфир передаче Гарика Мартиросяна. "Представляю, какое это будет дно. Мартиросян не смешной уже лет 10", "У него нет и половины талантов Ивана Урганта, хотя бы именно как ведущего подобного шоу", "Свято место пусто не бывает", – прокомментировали читатели телеграм-канала.