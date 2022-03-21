Бойкотируют, как Галкина? Россияне отказались слушать Агутина и Варум

Звездная пара планировала выступление для самарских поклонников, однако незадолго до самого концерта Леонид сообщил об отмене мероприятия. Артист добавил, что выступление не состоится из-за нежелания зрителей приходить, такая информация поступила ему от организаторов шоу. Концерт перенесли на конец октября, билеты будут действительны.
О причине, по которой жители Самары не захотели посещать мероприятие и артисты остались без работы, не сообщается. Однако в Сети предположили, что это может быть связано с мнением артистов о спецоперации России на Украине. Еще в самом начале они негативно высказались о происходящем.
Ранее стало известно, что сестра Леонида Агутина Мария, которая была рождена вне брака его отца, потеряла первого ребенка. Родственники познакомились, когда девушке было 16 лет. О болезни своего сына она долго не рассказывала знаменитому родственнику. Когда малышу стало совсем плохо, Леонид узнал о проблемах из СМИ.
Напомним, ранее россияне бойкотировали Максима Галкина, который высказался против спецоперации на Украине. Жители Астрахани, где в марте должен был пройти концерт артиста, чуть ли не штурмом взяли местный ДК, требуя вернуть деньги за билеты.