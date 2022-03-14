“В реанимации умер”: В семье Агутина произошла страшная трагедия

У "босоногого мальчика" есть единокровная сестра Мария, которая родилась, когда Агутин-старший был в отношениях с другой женщиной. Девушка познакомилась со своим братом в 16 лет. Они стали хорошо общаться, и даже сейчас родственница является частым и желанным гостем на даче певца.
В своей жизни Мария пережила немало испытаний, а в одном из них именно брат оказался единственной опорой и поддержкой. Девушка рассказала о проблемном первенце, который родился с неразвитой левой половиной сердца. Свое несчастье она решила скрыть от знаменитого брата – посчитала, что справится сама, к тому же ей помогали фонды.
Когда малыша ждала вторая операция в Америке, ей позвонил Агутин с вопросом: почему он от чужих людей узнает о проблемах своей сестры. К счастью, она прошла успешно, но во время УЗИ выяснилось, что у мальчика уменьшилась легочная артерия. Потребовалось еще одно хирургическое вмешательство за крупную сумму – 50 тысяч долларов. Тогда на помощь и пришел Леонид.
После очередного испытания девушка выдохнула, решив, что теперь ее сыну ничего не угрожает. Но ребенок заболел ангиной, которая переросла в бактериальную инфекцию. Малыша положили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь.
"Ночью Матвей на моих руках перестал дышать. И в реанимации умер", – рассказала о трагедии в семье Агутина его сестра.
Знаменитый певец помог ей оплатить похороны, да и вообще поддержал ее в эту трудную минуту.