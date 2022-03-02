"Я долго молчала": Пропавшая после рассказа о смертельной болезни Варум сделала признание

Народ забил тревогу после того, как популярная певица перестала выходить на связь. Волнение у фанатов вызвал тот факт, что заслуженная артистка в последний раз выкладывала на своей странице в "Инстаграме" публикацию в разгар новогодних праздников – с тех пор от певицы не было ни слуху, ни духу.
Стоит отметить, что больше всех суету по поводу исчезновения супруги Леонида Агутина навели те, кому не понравилось, что певица не высказала свое мнение по поводу спецоперации на Украине, где, собственно, Варум и родилась. Однако вчера Варум наконец-то решила прервать молчание и признаться, с чем связаны ее резкий уход из соцсетей и такое продолжительное затишье.
"Я долго молчала...", – начала свое обращение Анжелика.
Она призналась, что ее возраст уже достиг того периода, когда не хочется выкрикивать во всеуслышанье свою позицию по тем или иным вопросам, чтобы зарабатывать баллы на фоне происходящих событий. Тем не менее, певица донесла до поклонников, что любую ситуацию необходимо анализировать – чем она и занималась последние дни, пристально следя за новостями. Варум, зная, что лидеры Украины и России на днях провели переговоры, которые должны продолжиться на днях, призвала их сделать это как можно быстрее.
Напомним, ранее артистка в одном из интервью сделала признание по поводу смертельной болезни, которую обнаружили у ее отца. В России оказать должное лечение мужчине не удалось, поэтому звезда отправила его за границу.