Народ забил тревогу из-за пропажи сознавшейся в смертельной болезни Варум: Не молчите!

О личной жизни певицы известно мало, но иногда на радость фанатов она делится в соцсетях деталями своих будней. Однако в последнее время такими вещами она публику не балует.
Последний пост в ее "Инстаграме" был опубликован восемь недель назад – в разгар новогодней суеты: она обратилась к "интернет-сообществу" с поздравлениями и пожеланиями всех благ. С тех пор артистка исчезла с радаров, не публикуя ни фотографии, ни видео, ни короткие истории. Конечно, преданная публика оказалась взволнована молчанием своего кумира, но больше всех паникой оказались охвачены жители Украины, где как раз и родилась Анжелика Варум.
С началом спецоперации на территории Незалежной подписчики стали буквально забрасывать певицу комментариями о том, что она немедленно должна высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации в стране.
"Пожалуйста, не молчите!", – написал кто-то из поклонников певицы, но так и не дождался ответа от смиренно сохранившей молчание супруги жены Леонида Агутина.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в одном из интервью Анжелика Варум созналась в смертельной болезни, которая обнаружилась у ее отца. Вылечить мужчину в России медики не смогли.