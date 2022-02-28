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Шоу-бизнес
Народ забил тревогу из-за пропажи сознавшейся в смертельной болезни Варум: Не молчите!

Народ забил тревогу из-за пропажи сознавшейся в смертельной болезни Варум: Не молчите!

Анжелика Варум внезапно пропала из поля зрения своих поклонников.
прочитано 414 раз

О личной жизни певицы известно мало, но иногда на радость фанатов она делится в соцсетях деталями своих будней. Однако в последнее время такими вещами она публику не балует.

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Последний пост в ее "Инстаграме" был опубликован восемь недель назад – в разгар новогодней суеты: она обратилась к "интернет-сообществу" с поздравлениями и пожеланиями всех благ. С тех пор артистка исчезла с радаров, не публикуя ни фотографии, ни видео, ни короткие истории. Конечно, преданная публика оказалась взволнована молчанием своего кумира, но больше всех паникой оказались охвачены жители Украины, где как раз и родилась Анжелика Варум.

С началом спецоперации на территории Незалежной подписчики стали буквально забрасывать певицу комментариями о том, что она немедленно должна высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации в стране.

"Пожалуйста, не молчите!", – написал кто-то из поклонников певицы, но так и не дождался ответа от смиренно сохранившей молчание супруги жены Леонида Агутина.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в одном из интервью Анжелика Варум созналась в смертельной болезни, которая обнаружилась у ее отца. Вылечить мужчину в России медики не смогли.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 14:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину

комментарии

Ответить:

Гость970893
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мне по)(ррену эта семейка,но тебе-сергеева,надо пальцы повыдергивать за такие заголовки.
Гость962233
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сергеева, ты феерическая идиотка, за заголовок гори в аду, обратка от кармы уже вылетела
Гость969164
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старушка в печали великая певица
1

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