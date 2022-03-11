"Конкретно переломало": звезда "Ворониных" Волкова сообщила о жуткой аварии

Екатерина Волкова очутилась в центре самого настоящего кошмара.

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала, что накануне стала свидетелем жуткого ДТП. Водитель не справился с управлением на большой скорости и машина перевернулась. Авто в буквальном смысле разорвало.

Волкова и другие очевидцы бросились к пострадавшей иномарке. Выяснились, что в салоне молодые юноши и девушки – самому старшему 18 лет. За рулем находился неопытный водитель, который решил выпендриться перед друзьями. "Двое парней на чудо отделались ушибами, девочку же конкретно переломало", – поведала Волкова в личном микроблоге.

Ребят быстро вытащили из машины. Народ боялся, что авто загорится. Очевидцы вызвали бригаду медиков и стражей порядка.

Волкову удивило, что молодые люди, которых достали из искореженной машины, все как один наотрез отказывались звонить родителям. Пострадавшие были уверены, что справятся с проблемами самостоятельно.

"Моя дочка скоро тоже станет подростком. И мне страшно, если вот на таком кураже она окажется в машине, водитель которой лихачит", - отметила звезда "Ворониных".

Екатерина призналась, что не понимает мам и пап, которые дарят отпрыскам дорогие спортивные авто на 18-летие. Молодые люди, считает Екатерина Волкова, еще не способны быть ответственными.