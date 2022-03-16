Стриженова публично призналась в любви замужней женщине: Для меня главная героиня!

Екатерина Стриженова счастлива в отношениях со своим супругом Александром, которым не раз публично восхищалась. Однако, как оказалось, он – не единственный, к кому питает теплые чувства знаменитая актриса.
Сегодня теледива разоткровенничалась в своем микроблоге: она во всеуслышанье решила признаться в любви своей замужней коллеге по творческому цеху, ведущей новостей на "Первом канале" Екатерине Андреевой. Поводом для этого стала ее героическая выдержка во время недавнего выпуска новостей, который обернулся настоящим скандалом и наделал много шума. Прямо во время эфира в студию вбежала девушка с плакатом, выкрикивая непотребство, и едва не сорвала съемки. Программу спасла именно ведущая, на лице которой в тот момент не дрогнул ни один мускул.
"Для меня главная ГЕРОИНЯ вчерашнего выпуска новостей – Екатерина Андреева", – поделилась с подписчиками своими чувствами Стриженова.
Актриса призналась, что не устает восхищаться профессионализмом и самообладанием своей коллеги, на плечах которой во время записи программа лежала огромная ответственность.
К слову, Стриженова не в первый раз комментирует этот инцидент. Вчера она рассуждала о поступке хулиганки, что натолкнула ее на мысли об увольнении.