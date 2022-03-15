"Очень извиняюсь": Стриженова заговорила об уходе с телевидения

Один инцидент натолкнул Екатерину Стриженову на рассуждения об увольнении с телеканала.

Недавний выпуск программы "Время" наделал много шума: в прямом эфире бессменная ведущая Екатерина Андреева зачитывала новости, когда в студию зашла неадекватная хулиганка с плакатом и стала кричать. В СМИ появилась информация, о том, что девушка – сотрудница "Первого канала"

Об инциденте решила порассуждать телеведущая и актриса Екатерина Стриженова, которая уж точно знает все тонкости съемочного процесса. Однако подробностей от нее поклонники не дождались: она призналась, что уехала из телецентра до случившегося. Но ситуация натолкнула ее на мысли об увольнении с телеканала – не своем, конечно, а той самой хулиганки, которая, судя по всему, не очень-то и дорожила своей работой.

"Одного не понимаю, если на работе что-то не устраивает, ты же всегда можешь уйти? Здесь никого насильно не держат!", – поделилась своими мыслями с поклонниками Стриженова.

Сама Екатерина свою работу очень любит, поэтому ради утренних эфиров просыпается в три часа ночи и едет на студию. Правда, сегодняшняя запись программы, призналась актриса, далась ей нелегко, причем испытания начались с момента приезда в "Останкино": сначала машину не пропустили на территорию, поэтому ей пришлось идти пешком, а потом выяснилось, что у нее истек персональный пропуск, из-за чего она разбудила в четыре часа ночи руководство.

"Долго сверяли все мои данные, потом дали особое разрешение и наконец пропустил. Очень извиняюсь, сама виновата, в этой чуме забыла получить новый вездеход!", – призналась теледива.