Взбешенная Кормухина набросилась на сбежавшего Бекмамбетова

Ольга Кормухина высказалась об отъезде некоторых звезд из страны.

Артистка стала активно вести свой телеграм-канал, где довольно жестко высказывается о коллегах из шоу-бизнеса. Волна ее негодования настигла и режиссера Тимура Бекмамбетова, который с обострением политической ситуации решил сбежать в солнечный Израиль.

"Не многовато ли "израильтян" стало в новостной повестке последних дней? То себя всей толпой туда резко здоровье поправлять, то оттуда нам оценки ставят, как школьникам. Нет уж, робяты! Умерла так умерла! У вас — своя свадьба, а у нас — своя", – набросилась на режиссера певица.

В своем посте Ольга Борисовна намекнула и на Примадонну, которая тоже недавно уехала на лечение. Подробностей отъезда Аллы Борисовны в Сети долго не было, пока к ней не обратился священник Андрей Ткачев. Он обрадовался, что Пугачева уехала, но она пообещала ему скоро вернуться, так как отправилась лишь отдохнуть и восстановить здоровье.

Напомним, Тимур Бекмамбетов недавно высказался о происходящем на Украине. Он назвал ситуацию "грандиозным бедствием" и "трагедией". Кстати, в Израиль режиссер уехал не просто так, а для съемок нового фильма о влиянии спецоперации на цифровое пространство.